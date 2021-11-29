Станица Луганская частично осталась без света: оккупанты обстреляли железнодорожную станцию
Оккупационные войска на Донбассе обстреляли Станицу Луганскую, в результате этого поселок и близлежащие населенные пункты частично остались без света
Об этом сообщает "Луганское энергетическое объединение" в Facebook.
По информации объединения, без света частично остались Станица Луганская и село Малиново - всего 1 185 абонентов. Поврежденные линии электропередачи будут восстанавливать завтра.
От станции Станица Луганская ходит электричка через Новый Айдар и Старобельск в Лантратовку - населенный пункт на границе с Россией.
В свою очередь, suspilne.media сообщает, что оккупанты вели обстрел в районе узловой железнодорожной станции "Кондрашовская Новая", жертв и пострадавших нет, а обстрел продолжался около часа.
- Напомним, с начала суток 29 ноября по состоянию на 17:00 российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим "тишины", два из них - из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
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