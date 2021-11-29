Станица Луганская частично осталась без света: оккупанты обстреляли железнодорожную станцию

Об этом сообщает "Луганское энергетическое объединение" в Facebook.



По информации объединения, без света частично остались Станица Луганская и село Малиново - всего 1 185 абонентов. Поврежденные линии электропередачи будут восстанавливать завтра.



От станции Станица Луганская ходит электричка через Новый Айдар и Старобельск в Лантратовку - населенный пункт на границе с Россией.



В свою очередь, suspilne.media сообщает, что оккупанты вели обстрел в районе узловой железнодорожной станции "Кондрашовская Новая", жертв и пострадавших нет, а обстрел продолжался около часа.





Напомним, с начала суток 29 ноября по состоянию на 17:00 российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим "тишины", два из них - из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.