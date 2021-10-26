"Станет преемником мобильного интернета": Facebook переориентирует работу по развитию соцсети на создание метавселенной

Об этом сообщает Reuters.



Согласно сообщению, Facebook начнет публиковать финансовые результаты лабораторий дополненной и виртуальной реальности как отдельных подразделений, в которые компания инвестирует миллиарды и имеет амбиции по созданию "цели вселенной" в то время как основной бизнес Facebook, построенный на рекламе, сталкивается "со значительной неопределенностью".



В агентстве отметили, что Facebook вложил значительные средства в виртуальную и дополненную реальность, включая покупку Осulus, создавшую набор продуктов для работы с метавселенной. В этом году компания сообщила, что планирует найм еще 10 тыс. сотрудников в Европе в течение следующих пяти лет работы над этой инициативой.



Однако, по словам генерального директора компании Марка Цукерберга, эта инвестиция не будет прибыльной для Facebook в ближайшее время.



"Но в целом мы верим, что метавселенная станет преемником мобильного интернета", - цитирует агентство слова Цукерберга.



Цукерберг также отметил, что в ближайшие годы Facebook переориентируется из социальных сетей на создание метавселенной. В широком смысле этот термин относится к общей виртуальной среде, к которой могут получить доступ люди с помощью различных устройств.

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