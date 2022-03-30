Станет очень "весело". На Донбассе следует ждать жестоких боев, - Арестович
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на Донбассе следует ждать жестокие бои, ведь туда перебросят большую часть российской армии
Об этом Арестович сообщил в разговоре с российским адвокатом Марком Фейгиным в YouTube.
По словам Арестовича, бои на Донбассе определят ход переговорного процесса между Украиной и РФ.
"Если всю эту ораву перебросить из-под Киева и Чернигова туда, а об этом сейчас и идет речь, то нам станет очень "весело", скажу прямо. Это зона ООС и часть Луганской области, где уже идут бои – Попасная, Рубежное, Лисичанск , Северодонецк. И во Вторую мировую, и в Первую там тоже были тяжелые бои. География не меняется, вся та же логика. В ближайшую неделю там будут ожесточенные бои. Их результат в значительной степени определит ход переговорного процесса", - сказал советник главы ОП Алексей Арестович.
- 29 марта российская делегация после переговоров заявила о сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях.
- Однако впоследствии представитель России на переговорах уточнил, что деэскалация на Киевском и Черниговском направлениях не означает прекращения огня.
- В Генштабе ВСУ считают, что "отвод войск" РФ, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и преследует цель введения в заблуждение военного руководства ВСУ.
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