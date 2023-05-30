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OPINION

Станет ли отказ от ученой степени главы МОН сигналом к изменению правил игры

Николай Скиба
30 мая, 2023 вторник
21:43
Мнение

Оксен Лисовый, министр образования, и Сергей Бабак, народный депутат, председатель профильного комитета по вопросам образования, науки и инноваций ВРУ, демонстративно отказались от научных степеней

Итак, министр образования и науки Оксен Лисовый синхронно с главой профильного комитета ВРУ вышли с заявлениями об отказе от научных степеней. О чем это и каковы последствия таких шагов? Это попытка подчистить репутацию? Отчасти да.

Это выразительный жест, призванный просигнализировать о дистанцировании от времени и среды, где научная степень и наука являются по существу признаком статуса. Такой себе жестяной медалькой "под золото". Прагматичным следствием может стать нивелирование моды политиков звания как признак солидности. А значит, уменьшение количества тех, кто "защищается" только для кажущегося статуса. Следовательно, уменьшение расходов из бюджета на доплаты за научные звания.

Коммуникационным следствием наука и все, что касается подтверждения званий и статусов, должно перейти научному сообществу. Следовательно, научные и административные иерархии должны быть разделены. К примеру, в университете это может привести к разделению сфер полномочий и власти между ректором, как администратором и руководителем ученого совета, как координатора исследовательской составляющей. Суммой и первого, и второго может стать то, вокруг чего ломается так много копий, — поворот от заказных диссертаций к академической добропорядочности.

Впрочем, для этого, кроме публичных жестов, необходимы изменения в законодательстве, разработка и запуск новых политик в сфере высшего образования и науки. Тогда для многих ректоров поступок министра может быть сигналом типа "первому игроку приготовиться". Приготовиться к изменению правил игры в управлении университетами. Тогда изменения будут системными.

Если же смотреть на перспективу, то законодательные изменения должны привести к отмене доплаты за статусы и снимают требование о наличии научной степени при назначении на должность. Дальше встанет вопрос, а кто должен отвечать за признание званий и степеней. Логично, чтобы в итоге были университеты и научные институты. Для этого необходимо поработать над тем, чтобы эти структуры стали дееспособными. А также выработать механизм управления репутацией.

Специально для Еспресо .

Об авторе: Николай Скиба, эксперт направления "Образование" Украинского института будущего.

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