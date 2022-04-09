#StandUpForUkraine. В Варшаве состоялся международный саммит с участием Фон дер Ляен, Трюдо и Дуды
В субботу, 9 апреля 2022 года, в польской столице состоялась встреча на самом высоком уровне с участием представителей руководства Евросоюза, а также ряда стран Европы и Северной Америки
Саммит проводился по итогам международной кампании привлечения внимания к ситуации в Украине, которая подвергается вторжение со стороны России, и сбор благотворительных взносов для нужд украинских беженцев, которая называлась Stand Up For Ukraine. Об этом со ссылкой на польский телеканал TVN24 рассказывает Еспресо.TV.
К встрече присоединились лично – соучредитель фонда Global Citizen, австралиец Хью Эванс, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, президент Польши Анджей Дуда, удаленно, с помощью системы видеосвязи – премьер Канады и глава государства Украина Джастин Трюдо и Владимир Зеленский.
Фон дер Ляен напомнила, что в пятницу, 8 апреля, она посетила киевский пригород Буча. Политик заявила, что она не может найти слов, чтобы объяснить зверства, которые видела там, и представить себе "самое ужасное лицо Путина, терроризирующее людей".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.6
- Актуальное
- Важное