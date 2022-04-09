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Главная Мир #StandUpForUkraine. В Варшаве состоялся международный саммит с участием Фон дер Ляен, Трюдо и Дуды

#StandUpForUkraine. В Варшаве состоялся международный саммит с участием Фон дер Ляен, Трюдо и Дуды

9 апреля, 2022 суббота
18:59
Мир

В субботу, 9 апреля 2022 года, в польской столице состоялась встреча на самом высоком уровне с участием представителей руководства Евросоюза, а также ряда стран Европы и Северной Америки

Саммит проводился по итогам международной кампании привлечения внимания к ситуации в Украине, которая подвергается вторжение со стороны России, и сбор благотворительных взносов для нужд украинских беженцев, которая называлась Stand Up For Ukraine. Об этом со ссылкой на польский телеканал TVN24 рассказывает Еспресо.TV.

К встрече присоединились лично – соучредитель фонда Global Citizen, австралиец Хью Эванс, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, президент Польши Анджей Дуда, удаленно, с помощью системы видеосвязи – премьер Канады и глава государства Украина Джастин Трюдо и Владимир Зеленский.

Фон дер Ляен напомнила, что в пятницу, 8 апреля, она посетила киевский пригород Буча. Политик заявила, что она не может найти слов, чтобы объяснить зверства, которые видела там, и представить себе "самое ужасное лицо Путина, терроризирующее людей".


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Польша
Анджей Дуда
Джастин Трюдо
Урсула фон дер Ляйен
новости Польши
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