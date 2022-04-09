StandUpForUkraine. В Варшаве состоялся международный саммит с участием Фон дер Ляен, Трюдо и Дуды

Саммит проводился по итогам международной кампании привлечения внимания к ситуации в Украине, которая подвергается вторжение со стороны России, и сбор благотворительных взносов для нужд украинских беженцев, которая называлась Stand Up For Ukraine. Об этом со ссылкой на польский телеканал TVN24 рассказывает Еспресо.TV.



К встрече присоединились лично – соучредитель фонда Global Citizen, австралиец Хью Эванс, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, президент Польши Анджей Дуда, удаленно, с помощью системы видеосвязи – премьер Канады и глава государства Украина Джастин Трюдо и Владимир Зеленский.



Фон дер Ляен напомнила, что в пятницу, 8 апреля, она посетила киевский пригород Буча. Политик заявила, что она не может найти слов, чтобы объяснить зверства, которые видела там, и представить себе "самое ужасное лицо Путина, терроризирующее людей".





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