Stand up for Ukraine: звезды со всего мира призывали помогать украинским беженцам
8 апреля по инициативе Global Citizen в социальных сетях стартовала международная акция со звездным составом участников для сбора денег для помощи украинским беженцам
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Помогать украинским беженцам призывают десятки всемирно известных звезд из разных уголков мира. Знаменитости просят правительства, учреждения и всех небезразличных по всему миру мобилизоваться для предоставления средств для поддержки гуманитарных мер в Украине и соседних с ней странах.
По состоянию на 22.05 собрали $2.6 млн.
Британский музыкант Элтон Джон:
Английский рок-музыкант Оззи Осборн:
Американский музыкант Эдди Веддер:
Итальянская группа Манескин:
Канадская певица Селин Дион:
Американская ТВ-ведущая Элен ДеДженерес:
Ирландская рок-группа U2:
Американская певица Кэти Перри:
Американский рок-музыкант Ленни Кравиц:
Американский музыкант Брюс Спрингстин:
Американская рок-группа Бон Джови:
Испанская певица Айтана:
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