Stand up for Ukraine: звезды со всего мира призывали помогать украинским беженцам

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Помогать украинским беженцам призывают десятки всемирно известных звезд из разных уголков мира. Знаменитости просят правительства, учреждения и всех небезразличных по всему миру мобилизоваться для предоставления средств для поддержки гуманитарных мер в Украине и соседних с ней странах.



По состоянию на 22.05 собрали $2.6 млн.



Британский музыкант Элтон Джон: