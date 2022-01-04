Стамбульскую конвенцию планируют ратифицировать в этом году, - вице-премьер Стефанишина

Об этом она заявила в интервью Интерфакс-Украина.

"Большой опыт нератификации Конвенции дает нам понимание, какие инструменты неэффективны. С другой стороны, мы сделали несколько важных вещей, приближающих нас к ратификации, и продолжим эту работу в 2022 году. В частности, мы сформировали оговорки в Конвенцию, с которыми будет подаваться документ на ратификацию. Эти оговорки являются квинтэссенцией всех дискуссий с разными сторонами, и с консервативным крылом общества, с религиозным сообществом и с экспертной средой. Они предполагают, что положения Конвенции никоим образом не влияют на положения Конституции Украины, что Конвенция не касается каких-либо вопросов гендерной идеологии или идентичности, и соответственно эти оговорки снимают разночтение положений самой Конвенции", - сказала Стефанишина.

По ее словам, получено письмо от генерального секретаря Совета Европы, официально разъяснившей содержание самой Конвенции.

"В этом письме подтверждается, что Конвенция не имеет ничего общего с вопросами гендерной идентичности, что касается исключительно возможности защиты лиц, страдающих от домашнего насилия. Кроме того, это позволяет Украине стать объектом общеевропейского мониторинга", - добавила Стефанишина.

Вице-премьер заявила, что законопроект о ратификации будет внесен в парламент.

"Мы в начале 2022 года сконцентрируемся на коммуникационной кампании, на работе с депутатским корпусом, и первое полугодие проведем под эгидой налаживания консенсуса по поводу ратификации и последующего внесения закона в парламент", - отметила она.

Стефанишина заявила, что Стамбульскую конвенцию ратифицируют в 2022 году.

Офис президента готовит представление на рассмотрение Верховной Радой законопроекта "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями"