Стамбульскую конвенцию планируют ратифицировать в этом году, - вице-премьер Стефанишина
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина спрогнозировала, что Украина ратифицирует Стамбульскую конвенцию в 2022 году
Об этом она заявила в интервью Интерфакс-Украина.
"Большой опыт нератификации Конвенции дает нам понимание, какие инструменты неэффективны. С другой стороны, мы сделали несколько важных вещей, приближающих нас к ратификации, и продолжим эту работу в 2022 году. В частности, мы сформировали оговорки в Конвенцию, с которыми будет подаваться документ на ратификацию. Эти оговорки являются квинтэссенцией всех дискуссий с разными сторонами, и с консервативным крылом общества, с религиозным сообществом и с экспертной средой. Они предполагают, что положения Конвенции никоим образом не влияют на положения Конституции Украины, что Конвенция не касается каких-либо вопросов гендерной идеологии или идентичности, и соответственно эти оговорки снимают разночтение положений самой Конвенции", - сказала Стефанишина.
По ее словам, получено письмо от генерального секретаря Совета Европы, официально разъяснившей содержание самой Конвенции.
"В этом письме подтверждается, что Конвенция не имеет ничего общего с вопросами гендерной идентичности, что касается исключительно возможности защиты лиц, страдающих от домашнего насилия. Кроме того, это позволяет Украине стать объектом общеевропейского мониторинга", - добавила Стефанишина.
Вице-премьер заявила, что законопроект о ратификации будет внесен в парламент.
"Мы в начале 2022 года сконцентрируемся на коммуникационной кампании, на работе с депутатским корпусом, и первое полугодие проведем под эгидой налаживания консенсуса по поводу ратификации и последующего внесения закона в парламент", - отметила она.
Стефанишина заявила, что Стамбульскую конвенцию ратифицируют в 2022 году.
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