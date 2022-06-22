Стамбульская конвенция защитит украинцев за границей, - правительственная уполномоченная

Об этом сообщила правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко в эфире Общественного.

"Согласно конвенции, такие виды преступлений как домашнее насилие, принудительный аборт, принудительная стерилизация, преследование, принудительный брак являются делами публичного обвинения. Это значит, что дальше нельзя использовать альтернативные способы разрешения споров или посредничества между пострадавшим лицом и обидчиком", – рассказывает Левченко.

Она объяснила, что домашнее насилие, хоть и криминализировано, не является тяжким преступлением.

"Стамбульская конвенция позволяет усилить такое международное сотрудничество. И, кроме того, независимо от гражданства, страны, где они находятся, они должны быть защищены. Это очень важно для украинцев заграницей", - отметила правительственная уполномоченная.

По ее словам, протесты против ратификации возникли в 2011-2012 и использовались "российскоориентированными организациями" не только в Украине, но и в других странах – Грузия, Армения, Молдова, Беларусь, Литва с целью "оторвать эти страны от европейской точки зрения".

Водная добавила, что в Украине ратифицировали конвенцию только сейчас, поскольку пришло "новое поколение политиков, новые взгляды", а страна постепенно начала воплощать многие принципы этой конвенции.

В настоящее время по поводу домашнего насилия можно обратиться по телефонам: 1547 – правительственная горячая линия, 116 или 123 – горячая линия центра Ла Страда.

20 июня Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Это первый документ, юридически обязывающий создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Присоединившиеся к конвенции страны должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.

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