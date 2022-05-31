Стало известно, за сколько Абрамович официально продал Челси
Английский футбольный клуб Челси перешел под контроль консорциума инвесторов во главе с американским бизнесменом Тоддом Бёли
Об этом сообщают на сайте клуба.
Также в консорциум входят американский бизнесмен Марк Уолтер (он и Белли являются совладельцами бейсбольной команды Лос-Анджелем Доджерс, швейцарский предприниматель Гансйорг Висс и инвестиционная компания из США Clearlake Capital Group.
По условиям сделки, Белли и Clearlake получат общий контроль над клубом и будут равноправно управлять им. Бели возглавит также управляющую компанию.
Обнародована также и сумма покупки клуба - $5,2 млрд.
- В марте Абрамович попал под санкции Великобритании и Канады .
- 19 марта Bloomberg сообщил , что Абрамович из-за санкций продает футбольный клуб "Челси".
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