Об этом сообщают на сайте клуба.

Также в консорциум входят американский бизнесмен Марк Уолтер (он и Белли являются совладельцами бейсбольной команды Лос-Анджелем Доджерс, швейцарский предприниматель Гансйорг Висс и инвестиционная компания из США Clearlake Capital Group.

По условиям сделки, Белли и Clearlake получат общий контроль над клубом и будут равноправно управлять им. Бели возглавит также управляющую компанию.

Обнародована также и сумма покупки клуба - $5,2 млрд.

В марте Абрамович попал под санкции Великобритании и Канады .

19 марта Bloomberg сообщил , что Абрамович из-за санкций продает футбольный клуб "Челси".

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