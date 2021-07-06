Стало известно, восстановится ли Малиновский после операции к матчу с Францией в отборе ЧМ-2022

Об этом сообщает Calcio Atalanta .

По информации La Gazzetta dello Sport, операцию украинскому футболисту по поводу грыжи живота сделает профессор Джузеппе Сансонетти в Милане. Он проводил аналогичное хирургическое вмешательство одноклубнику Руслана Малиновского по "Аталанте" Марио Пашаличу. Отмечается, что реабилитация после операции займет около 45 дней.

Таким образом, Малиновский успеет выздороветь к очередным матчам сборной Украины в квалификации Чемпионата мира - 2022 против Казахстана (1 сентября в Астане) и Франции (4 сентября в Киеве).

Сборная Украины стартовала в отборе с трех подряд ничьих со счетом 1:1 - в гостях с Францией и дома с Финляндией и Казахстаном. Команда Андрея Шевченко после 3 туров имеет 3 очка и занимает в группе D второе место. Лидирует с 7 баллами Франция. У Финляндии - 2 пункта, Босния и Герцеговина и Казахстан набрали по 1 очку.

На Евро-2020 Руслан Малиновский принял участие в четырех матчах и отдал одну голевую передачу.

В прошлом сезоне 28-летний украинец сыграл за итальянскую "Аталанту" 43 матча, забил 10 голов, отдал 12 результативных пасов и стал лучшим ассистентом Серии A.