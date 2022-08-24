Об этом сообщает Еспресо.TV.

Перед заключительными повторными матчами плей-офф квалификации Лиги чемпионов стал известен полный состав трех из четырех корзин, в которые клубы будут распределены во время жеребьевки.

"Шахтер" оказался в третьей корзине. таким образом, он избежит встречи на групповом этапе с немецкой "Боруссией" из Дортмунда, австрийским "Зальцбургом", итальянскими "Интером" и "Наполи", португальскими "Бенфикой" и "Спортингом" и немецким "Байером".

Жеребьевка группового раунда ЛЧ состоится 25 августа в Стамбуле.

Жеребьевка ЛЧ

1 корзина: "Реал" (Испания), "Айнтрахт" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Милан" (Италия), "Бавария" (Германия), ПСЖ (Франция), "Порту" (Португалия) , ”Аякс” (Нидерланды)

2 корзина: "Ливерпуль" (Англия), "Челси" (Англия), "Барселона" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Севилья" (Испания), "Лейпциг" (Германия ), "Тоттенхэм" (Англия)

3 корзина: "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Зальцбург" (Австрия), "Шахтер" (Украина) , "Интер" (Италия), "Наполи" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Спортинг" (Португалия), "Байер" (Германия)

4 корзины: "Марсель" (Франция), "Брюгге" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия), "Виктория" (Чехия), "Маккаби" (Хайфа, Израиль) и 3 победителя квалификации.

23 августа "Динамо" проиграло "Бенфике". Команда Мирчи Луческу вылетела из Лиги чемпионов и продолжит выступления на групповом раунде Лиги Европы.

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