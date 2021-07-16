Стало известно, в каком объеме в Украине покажут Олимпиаду-2020
Телеканал UA: Первый раскрыл подробности трансляций Олимпийских игр в Токио
Об этом сообщает UA: Первый .
За две недели телеканал покажет около 220 ч. соревнований в различных видах спорта.
Утренние сессии соревнований ежедневно стартуют в 3:00. В 10:30 в эфир будет выходить утренняя "Студия Токио-2020". 11:00 стартует трансляция дневной сессии соревнований.
В 16:00 в дневной "Студии Токио-2020" подведены итоги каждого соревновательного дня.
С 18:30 до 21:00 UA: Первый будет показывать повторы соревнований утренней сессии
В 21:35 зрителей ждет ежедневный дайджест "Время Олимпийских игр".
С 22:00 в эфире будут идти повторы вечерних соревнований.
Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
-
15 июля стало известно, что украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио получат золота $ 125 тыс. , серебро - $ 80 тыс., бронзу - $ 55 тыс.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.12
Покупка 27.12Продажа 27.33
-
EUR
Покупка 31.95Продажа 32.33
- Актуальное
- Важное