Стало известно, в каком объеме в Украине покажут Олимпиаду-2020

Об этом сообщает UA: Первый .

За две недели телеканал покажет около 220 ч. соревнований в различных видах спорта.

Утренние сессии соревнований ежедневно стартуют в 3:00. В 10:30 в эфир будет выходить утренняя "Студия Токио-2020". 11:00 стартует трансляция дневной сессии соревнований.

В 16:00 в дневной "Студии Токио-2020" подведены итоги каждого соревновательного дня.

С 18:30 до 21:00 UA: Первый будет показывать повторы соревнований утренней сессии

В 21:35 зрителей ждет ежедневный дайджест "Время Олимпийских игр".

С 22:00 в эфире будут идти повторы вечерних соревнований.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

15 июля стало известно, что украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио получат золота $ 125 тыс. , серебро - $ 80 тыс., бронзу - $ 55 тыс.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb