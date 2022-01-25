Стало известно, в каких городах Украина будет принимать Шотландию и Ирландию в Лиге наций
Сборная Украины в новом розыгрыше Лиги наций сыграет домашний матч против Ирландии во Львове, а Шотландию будет принимать в Киеве
Об этом сообщает vZbirna в telegram.
На "Арене Львов" сборная Украины 11 июня сыграет с Арменией, а 14 июня – с Ирландией. Домашнюю игру со Шотландией команда Александра Петракова проведет 29 сентября в Киеве.
Резервным местом проведения игр является Харьков.
В новом сезоне Лиги наций сборная Украины сыграет во втором по силе дивизионе.
Шотландия является соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф отбора чемпионата мира-2022, который состоится 24 марта в Глазго.
- Напомним, 18 января ФИФА перед играми плей-офф чемпионата мира аннулировала желтые карточки , которые игроки получили в отборочном турнире.
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