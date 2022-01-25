Стало известно, в каких городах Украина будет принимать Шотландию и Ирландию в Лиге наций

Об этом сообщает vZbirna в telegram.

На "Арене Львов" сборная Украины 11 июня сыграет с Арменией, а 14 июня – с Ирландией. Домашнюю игру со Шотландией команда Александра Петракова проведет 29 сентября в Киеве.

Резервным местом проведения игр является Харьков.

В новом сезоне Лиги наций сборная Украины сыграет во втором по силе дивизионе.

Шотландия является соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф отбора чемпионата мира-2022, который состоится 24 марта в Глазго.