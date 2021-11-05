Стало известно, сыграет ли Ярмоленко в решающем матче сборной Украины в отборе ЧМ-2022
Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко избежал серьезного повреждения
Об этом сообщает Telegram-канал "Тайны футбола".
У Ярмоленко был ушиб ребра, поэтому он не попал в заявку "Вест Хэма" на матч против "Генка" (2:2). Серьезного повреждения нет, и он сможет помочь сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины (16 ноября).
"Торопимся успокоить всех украинских болельщиков: с Ярмолой все хорошо! Да, действительно, у него был ушиб в районе ребра, который причинял ему дискомфорт, но до матчей сборной все должно быть хорошо. По договоренностям с клубным тренером он занимается по индивидуальной программе, но ничего серьезного",- говорится в сообщении.
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В этом сезоне на счету Ярмоленко всего 358 минут игры за "Вест Хэм" во всех турнирах и 0 результативных действий.
Сборная Украины перед заключительным матчем группового раунда отбора ЧМ-2022 против боснийцев имеет 9 очков и занимает в группе D второе место. Босния и Герцеговина с 7 пунктами четвертая. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан набрал 3 очка и замыкает турнирную таблицу.
Перед игрой с боснийцами команда Александра Петракова 11 ноября в Одессе проведет товарищескую встречу с Болгарией.
- Напомним, 25 октября Александр Петраков назвал состав сборной Украины на следующие матчи и вернул Руслана Малиновского в национальную команду.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
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