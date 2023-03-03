Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Неймар не сыграет в двух следующих матчах. Он один из лучших бомбардиров и ассистентов Лиги 1. Это большая потеря", - сказал главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ сыграет против "Баварии" (первый матч - 0:1). Матч пройдет 8 марта.

Неймар в этом сезоне провел 29 матчей, забил 18 голов и сделал 17 ассистов. Контракт бразильца с ПСЖ рассчитан до 2027 года.

В турнирной таблице Лиги 1 ПСЖ занимает первую позицию и опережает "Марсель" на 8 очков.

14 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" победила ПСЖ.

18 февраля стало известно, что Вингер ПСЖ Неймар хочет остаться во французском топ-клубе.

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