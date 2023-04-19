Стало известно, сколько заработали супруги Байдены за прошлый год
За 2022 год президент США Джо Байден и его жена Джилл заработали более $579 000. Из этой суммы супруги заплатили более 23% налога в бюджет
Об этом сообщает NBC.
Супруги Байдены обнародовали свою декларацию о доходах - за 2022 год президент США и первая леди заработали $579 514 - это на 31 тысячу меньше, чем за 2021 год.
При этом из этой суммы они уплатили 23,8% федерального налога на прибыль – это 169,8 тыс.
Президентская семья также сообщила о пожертвованиях, которые составили 20,1 тысячи долларов в 20 различных благотворительных организаций.
Джо Байден получает зарплату в размере 400 тысяч долларов в год как президент, и ему предоставляется помощь на расходы в размере 50 тысяч долларов – эта сумма определяется конгрессом.
- Президент Соединенных Штатов Джо Байден высоко оценил деятельность правоохранителей по расследованию и реагированию на утечку данных Пентагона и поручил усилить защиту информации.
- Также известно, что Байден будет баллотироваться на второй срок. Он уже принял решение по этому поводу.
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