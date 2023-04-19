Об этом сообщает NBC.

Супруги Байдены обнародовали свою декларацию о доходах - за 2022 год президент США и первая леди заработали $579 514 - это на 31 тысячу меньше, чем за 2021 год.

При этом из этой суммы они уплатили 23,8% федерального налога на прибыль – это 169,8 тыс.

Президентская семья также сообщила о пожертвованиях, которые составили 20,1 тысячи долларов в 20 различных благотворительных организаций.

Джо Байден получает зарплату в размере 400 тысяч долларов в год как президент, и ему предоставляется помощь на расходы в размере 50 тысяч долларов – эта сумма определяется конгрессом.