Стало известно, сколько заработала Магучих за выступление в "Бриллиантовой лиге"
Стал известен размер призовых, которые получили украинские легкоатлеты за участие в сезоне 2021 "Бриллиантовой лиги"
Об этом сообщает "Суспильное".
За первое место на этапе соревнований спортсмены получили $ 10 тыс. За победу в финале - $ 30 тыc. За второе место - $ 6 тыс. (Этап), $ 12 тыс. За третье место - $ 3,5 тыс. (Этап), $ 7 тыс. (Финал).
За места с 4-го по 8-е спортсмены также получали денежное вознаграждение.
Наибольшую сумму заработала среди Украинских стала Ярослава Магучих. Легкоатлетка заработала $39,25 тыс. Второе место заняла Анна Рыжикова ($32 тыс.), Третья - Марина Бех-Романчук ($32 тыс.).
Рейтинг призовых украинских атлетов:
1. Ярослава Магучих (прыжки в высоту, женщины) - $ 39.25 тыс.
2. Анна Рыжикова (бег на 400 метров с барьерами, женщины) - $ 32 тыс.
3. Марина Бех-Романчук (прыжки в длину, женщины) - $ 25.25 тыс.
4. Ирина Геращенко (прыжки в высоту, женщины) - $ 23.5 тыс.
5. Андрей Проценко (прыжки в высоту, мужчины) - $ 19.5 тыс.
6. Виктория Ткачук (бег на 400 метров с барьерами, женщины) - $ 10.5 тыс.
7. Юлия Левченко (прыжки в высоту, женщины) - $ 3.5 тыс.
8-9. Сергей Никифоров (прыжки в длину, мужчины) - $ 1 тыс.
8-9. Ольга Саладуха (тройной прыжок, женщины) - $ 1 тыс.
- Напомним, 8 сентября, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заняла второе место по прыжкам в высоту в финале "Бриллиантовой лиги".
- 9 сентября вокруг Ярославы Магучих возник новый скандал, после того, как она снова сфотографировалась с Марией Ласицкене после финала "Бриллиантовой лиги".
- После этого Магучих заявила, что сфотографировалась с россиянкой Ласицкене по просьбе Камилы Лицвинко из Польши.
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