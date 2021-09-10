Стало известно, сколько заработала Магучих за выступление в "Бриллиантовой лиге"

Об этом сообщает "Суспильное".



За первое место на этапе соревнований спортсмены получили $ 10 тыс. За победу в финале - $ 30 тыc. За второе место - $ 6 тыс. (Этап), $ 12 тыс. За третье место - $ 3,5 тыс. (Этап), $ 7 тыс. (Финал).



За места с 4-го по 8-е спортсмены также получали денежное вознаграждение.



Наибольшую сумму заработала среди Украинских стала Ярослава Магучих. Легкоатлетка заработала $39,25 тыс. Второе место заняла Анна Рыжикова ($32 тыс.), Третья - Марина Бех-Романчук ($32 тыс.).



Рейтинг призовых украинских атлетов:



1. Ярослава Магучих (прыжки в высоту, женщины) - $ 39.25 тыс.

2. Анна Рыжикова (бег на 400 метров с барьерами, женщины) - $ 32 тыс.

3. Марина Бех-Романчук (прыжки в длину, женщины) - $ 25.25 тыс.

4. Ирина Геращенко (прыжки в высоту, женщины) - $ 23.5 тыс.

5. Андрей Проценко (прыжки в высоту, мужчины) - $ 19.5 тыс.

6. Виктория Ткачук (бег на 400 метров с барьерами, женщины) - $ 10.5 тыс.

7. Юлия Левченко (прыжки в высоту, женщины) - $ 3.5 тыс.

8-9. Сергей Никифоров (прыжки в длину, мужчины) - $ 1 тыс.

8-9. Ольга Саладуха (тройной прыжок, женщины) - $ 1 тыс.