Стало известно, сколько заработала Италия за победу на Евро-2020
Сборная Италии за победу на чемпионате Европы по футболу получит 34 млн евро призовых
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
Италия заработала больше всех участников турнира, благодаря трем победам на групповом раунде и четырем - в плей-офф.
Сборная Украины по призовыми на Евро-2020 заняла восьмое место и получит от УЕФА (Европейского союза футбольных ассоциаций) 16 млн евро.
Призовые сборных на Евро-2020
1. Италия - 34 млн евро
2. Англия - 30,25 млн евро
3. Испания - 22,5 млн евро
4. Дания - 21 млн евро
5. Бельгия - 19 млн евро
6-7. Швейцария, Чехия - 16,75 млн евро
8. Украина - 16 млн евро
9. Нидерланды - 15,75 млн евро
10. Швеция - 15 млн евро
11-12. Австрия, Франция - 14,25 млн евро
13-16. Уэльс, Хорватия, Германия, Португалия - 13,5 млн евро
17-19. Финляндия, Россия, Словакия - 10,75 млн евро
20. Венгрия - 10,75 млн евро
21-22. Шотландия, Польша - 10 млн евро
23-24. Турция, Северная Македония - 9,25 млн евро
-
Напомним, 11 июля сборная Италии победила в Лондоне Англию в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы по футболу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 32.11Продажа 32.48
- Актуальное
- Важное