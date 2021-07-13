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Стало известно, сколько заработала Италия за победу на Евро-2020

13 июля, 2021 вторник
12:02
Спорт сборная Италии

Сборная Италии за победу на чемпионате Европы по футболу получит 34 млн евро призовых

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Италия заработала больше всех участников турнира, благодаря трем победам на групповом раунде и четырем - в плей-офф.

Сборная Украины по призовыми на Евро-2020 заняла восьмое место и получит от УЕФА (Европейского союза футбольных ассоциаций) 16 млн евро.

Призовые сборных на Евро-2020

1. Италия - 34 млн евро

2. Англия - 30,25 млн евро

3. Испания - 22,5 млн евро

4. Дания - 21 млн евро

5. Бельгия - 19 млн евро

6-7. Швейцария, Чехия - 16,75 млн евро

8. Украина - 16 млн евро

9. Нидерланды - 15,75 млн евро

10. Швеция - 15 млн евро

11-12. Австрия, Франция - 14,25 млн евро

13-16. Уэльс, Хорватия, Германия, Португалия - 13,5 млн евро

17-19. Финляндия, Россия, Словакия - 10,75 млн евро

20. Венгрия - 10,75 млн евро

21-22. Шотландия, Польша - 10 млн евро

23-24. Турция, Северная Македония - 9,25 млн евро

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сборная Италии
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