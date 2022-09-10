Об этом сообщает Avaz .

По информации издания, Ассоциация футбола Боснии и Герцеговины заработает 200 тыс. евро за товарищеский матч с Россией, который состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге. Кроме того, россияне пообещали компенсировать соперникам расходы на проезд и проживание.

Босния и Герцеговина стала первой европейской сборной, согласившейся сыграть с россиянами после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сборную России и клубы отстранили от всех официальных международных соревнований.

Свою последнюю встречу Россия провела 18 ноября 2021 года в отборе чемпионата мира-2022 и проиграла Хорватии – 0:1.

После этого россиянам удалось договориться о товарищеском матче с Киргизией, который состоится 24 сентября в Бишкеке.

9 сентября стало известно, что сборная Боснии и Герцеговины в Санкт-Петербурге проведет товарищескую встречу с Россией.

Сразу после этого лидер сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич заявил, что выступает против игры с Россией .

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