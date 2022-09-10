Стало известно, сколько заплатят сборной Боснии и Герцеговины за матч с Россией
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу согласилась провести товарищеский матч с командой России за 200 тыс. евро
Об этом сообщает Avaz .
По информации издания, Ассоциация футбола Боснии и Герцеговины заработает 200 тыс. евро за товарищеский матч с Россией, который состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге. Кроме того, россияне пообещали компенсировать соперникам расходы на проезд и проживание.
Босния и Герцеговина стала первой европейской сборной, согласившейся сыграть с россиянами после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сборную России и клубы отстранили от всех официальных международных соревнований.
Свою последнюю встречу Россия провела 18 ноября 2021 года в отборе чемпионата мира-2022 и проиграла Хорватии – 0:1.
После этого россиянам удалось договориться о товарищеском матче с Киргизией, который состоится 24 сентября в Бишкеке.
- 9 сентября стало известно, что сборная Боснии и Герцеговины в Санкт-Петербурге проведет товарищескую встречу с Россией.
- Сразу после этого лидер сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич заявил, что выступает против игры с Россией .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.57Продажа 40.83
- Актуальное
- Важное