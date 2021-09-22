Стало известно, сколько Усик заработает за бой против Джошуа

Об этом сообщает Total Sport .

Гарантированный гонорар Усика составит 3 млн фунтов ($ 4,1 млн), его сумма может вырасти до 5 млн фунтов ($ 6,8 млн), если будет продано достаточное количество платных трансляций.

Ранее стало известно, что Джошуа гарантированно получит за поединок с Усиком 15 млн фунтов ($ 20,5 млн).

По договоренности сторон, призовой фонд поединка будет распределен в пропорции 80 на 20 в пользу британца.

Ранее самым большим гонораром Александра Усика считались $ 2,9 млн, которые он в 2019 году получил за поединок с британцем Тони Беллью за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

19 сентября промоутер Александр Красюк заявил, что Александр Усик получит за поединок против Джошуа самый большой гонорар в карьере.

21 сентября стало известно, что Джошуа заработает за поединок с Александром Усиком $ 20,5 млн.

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