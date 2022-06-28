Стало известно, сколько украинцев не получило вторую дозу вакцины от COVID-19.
Не завершили базовый курс прививок от коронавирусной инфекции почти 700 тысяч человек. Еще более 14 миллионов не сделало бустерной прививки
Такие данные обнародовал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
Уменьшение темпов вакцинации должностное лицо объясняет полномасштабной войной. В то же время, за последние четыре месяца в Украине проводили в среднем по 250 тысяч прививок ежемесячно и в большинстве это были бустерные дозы.
В общей сложности первую дозу вакцины от коронавируса получило почти 16 миллионов украинцев, две – 15,2 миллиона. Усилили иммунную защиту третьей дозой 1,4 миллиона человек.
В Украине продолжают проводить прививку от COVID-19, но в относительно безопасных регионах. На прошлой неделе вакцинироваться можно было в одном из 2,5 тысяч пунктов прививок и 109 центров массовой вакцинации. Прививку проводили 463 мобильные бригады. Активнее всего украинцы вакцинировались в Волынской и Тернопольской областях, а также в Киеве.
Вакцин, как заверил Игорь Кузин, достаточно: почти 10 миллионов доз Comirnaty от Pfizer и CoronaVac.
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