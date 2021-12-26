Стало известно, сколько украинский футболист Мыколенко будет зарабатывать в английском клубе

Об этом сообщает Динамо Киев Inside.

Отмечается, что это гораздо больше, чем футболист получал в Киеве, где ему платили 525 тысяч евро в год.

Источник утверждает, что зарплата украинца в Ливерпуле может возрасти с 3,5 млн. евро за сезон, если он станет игроком основного состава.

Ожидается, что Виталий Мыколенко подпишет с "Эвертоном" пятилетний контракт, а "Динамо" получит за него 21-23 млн евро.

22-летний левый защитник является воспитанником киевского клуба и сыграл за него 132 матча, забил 7 голов и отдал 20 результативных передач.

На счету Мыколенко 21 матч за сборную Украины по футболу.