Стало известно, сколько украинский футболист Мыколенко будет зарабатывать в английском клубе
Защитник сборной Украины Виталий Мыколенко после перехода из "Динамо" в английский "Эвертон" будет зарабатывать 3,5 млн евро в год
Об этом сообщает Динамо Киев Inside.
Отмечается, что это гораздо больше, чем футболист получал в Киеве, где ему платили 525 тысяч евро в год.
Источник утверждает, что зарплата украинца в Ливерпуле может возрасти с 3,5 млн. евро за сезон, если он станет игроком основного состава.
Ожидается, что Виталий Мыколенко подпишет с "Эвертоном" пятилетний контракт, а "Динамо" получит за него 21-23 млн евро.
22-летний левый защитник является воспитанником киевского клуба и сыграл за него 132 матча, забил 7 голов и отдал 20 результативных передач.
На счету Мыколенко 21 матч за сборную Украины по футболу.
- Напомним, 22 декабря главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подтвердил, что Виталий Мыколенко станет игроком "Эвертона" .
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