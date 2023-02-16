Об этом сообщает StatsOMP .

По данным французского издания, Малиновский зарабатывает в "Марселле" 150 тыс. евро в месяц. Таким образом, зарплата хавбека сборной Украины выросла на 700 тысяч евро. В предыдущем клубе – итальянской "Аталанте" – он получал 1,1 млн евро за сезон.

Отмечается, что Руслан Малиновский занимает лишь 16 место по заработкам в "Марселле". Больше всего во французском клубе получает ивуарийский защитник Эрик Баи – 5 млн евро в год.

29-летний Руслан Малиновский сыграл за "Марсель" 8 матчей и забил 2 гола.

Инфографика – statsomp.fr