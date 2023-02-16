Стало известно, сколько украинский футболист Малиновский зарабатывает в "Марселле"
Зарплата украинского полузащитника Руслана Малиновского во французском "Марселле" составляет 1,8 млн евро в год
Об этом сообщает StatsOMP .
По данным французского издания, Малиновский зарабатывает в "Марселле" 150 тыс. евро в месяц. Таким образом, зарплата хавбека сборной Украины выросла на 700 тысяч евро. В предыдущем клубе – итальянской "Аталанте" – он получал 1,1 млн евро за сезон.
Отмечается, что Руслан Малиновский занимает лишь 16 место по заработкам в "Марселле". Больше всего во французском клубе получает ивуарийский защитник Эрик Баи – 5 млн евро в год.
29-летний Руслан Малиновский сыграл за "Марсель" 8 матчей и забил 2 гола.
Инфографика – statsomp.fr
- 8 февраля гол Малиновского принес "Марселю" победу над ПСЖ в Кубке Франции.
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