Стало известно, сколько тренер Петраков зарабатывает в сборной Украины

Об этом сообщили журналисты YouTube-канала "ТаТоТаке".



По информации источника, когда Петраков возглавил национальную команду, ему предложили зарплату в несколько раз большую, чем $10 тыс., но он отказался. Тренер сказал, что это много, а повышение можно будет обсудить в случае выполнения поставленных задач.



В юношеской сборной 64-летний Александр Петраков зарабатывал $5 тыс. Если сборная Украины выйдет на ЧМ-2022, то Петраков получит бонус в размере 600 тыс. евро на административно-тренерскую группу, медиков и селекционеров.

Заключительный матч группового раунда отбора ЧМ-2022 сборная Украины сыграет 16 ноября в Зенице против Боснии и Герцеговины.

Напомним, 12 октября в отборочном матче чемпионата мира - 2022 по футболу сборная Украины сыграла во Львове вничью с Боснией и Герцеговиной.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков после ничьей с Боснией и Герцеговиной заявил, что команде не хватает классных футболистов.

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