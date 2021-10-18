Стало известно, сколько тренер Петраков зарабатывает в сборной Украины
И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков зарабатывает $10 тыс. в месяц
Об этом сообщили журналисты YouTube-канала "ТаТоТаке".
По информации источника, когда Петраков возглавил национальную команду, ему предложили зарплату в несколько раз большую, чем $10 тыс., но он отказался. Тренер сказал, что это много, а повышение можно будет обсудить в случае выполнения поставленных задач.
В юношеской сборной 64-летний Александр Петраков зарабатывал $5 тыс. Если сборная Украины выйдет на ЧМ-2022, то Петраков получит бонус в размере 600 тыс. евро на административно-тренерскую группу, медиков и селекционеров.
- Заключительный матч группового раунда отбора ЧМ-2022 сборная Украины сыграет 16 ноября в Зенице против Боснии и Герцеговины.
- Напомним, 12 октября в отборочном матче чемпионата мира - 2022 по футболу сборная Украины сыграла во Львове вничью с Боснией и Герцеговиной.
- Главный тренер сборной Украины Александр Петраков после ничьей с Боснией и Герцеговиной заявил, что команде не хватает классных футболистов.
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