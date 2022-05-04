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Главная Спорт Стало известно, сколько товарищеских матчей сыграет сборная Украины перед плей-офф отбора на ЧМ-2022

Стало известно, сколько товарищеских матчей сыграет сборная Украины перед плей-офф отбора на ЧМ-2022

4 мая, 2022 среда
02:52
Спорт сборная Украины

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что в планах сборной Украины сыграть 4-5 матчей во время подготовительных сборов в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Об этом сообщает " Футбол NEWS ".

"Я очень благодарен нашим коллегам из "Боруссии М", а также всем нашим партнерам из национальных ассоциаций, которые сейчас работают над проведением тех или иных матчей нашей сборной. Благодарен УЕФА и Александру Чеферину. Все варианты, которые сейчас отрабатываются, прежде всего есть выбором тренерского штаба. Сейчас на стадии утверждения следующие матчи для сборной Украины. Кроме "Боруссии" будет еще три или четыре поединка. Это, скорее всего, будут и клубы, и национальные сборные", – сказал президент УАФ Андрей Павелко.

11 мая команда Александра Петракова встретится в контрольной игре с немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха.

1 июня сборную Украины ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится игра против Уэльса.

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Андрей Павелко
УАФ
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