Стало известно, сколько стоил бюджету новогодний концерт, показанный в телемарафоне
Госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" заплатили 5,7 млн грн за создание программы "Единые. В Новый Год вместе"
Информация о закупке размещена на площадке Prozorro.
Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" заказало "услуги по производству (созданию) телевизионной передачи под названием "Единые. В Новый Год вместе!", что включает в себя концепцию, разработку сценариев/сценарных планов и предусматривает частичный технологический цикл производства" за 5 702 348,40 грн. Источник финансирования – государственный бюджет Украины. Судя по договору, гонорары артистов в эту сумму не входили.
Единственным участником закупки стало Общество с ограниченной ответственностью "Телеодин", основным бенефициаром которого является экс-регионал Николай Баграев (49%). Среди акционеров есть также семья Пинчуков.
Концерт "Единые. В Новый Год вместе" транслировали в новогоднюю ночь в рамках телемарафона "Единые новости". До полномасштабного вторжения телеканалы снимали новогодние шоу на собственные средства и средства спонсоров.
- В День Флага в марафоне "Единые новости" показывали концерт "Вечернего квартала".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо ! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.56Продажа 42.6
- Актуальное
- Важное