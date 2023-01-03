Информация о закупке размещена на площадке Prozorro.

Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" заказало "услуги по производству (созданию) телевизионной передачи под названием "Единые. В Новый Год вместе!", что включает в себя концепцию, разработку сценариев/сценарных планов и предусматривает частичный технологический цикл производства" за 5 702 348,40 грн. Источник финансирования – государственный бюджет Украины. Судя по договору, гонорары артистов в эту сумму не входили.

Единственным участником закупки стало Общество с ограниченной ответственностью "Телеодин", основным бенефициаром которого является экс-регионал Николай Баграев (49%). Среди акционеров есть также семья Пинчуков.

Концерт "Единые. В Новый Год вместе" транслировали в новогоднюю ночь в рамках телемарафона "Единые новости". До полномасштабного вторжения телеканалы снимали новогодние шоу на собственные средства и средства спонсоров.

В День Флага в марафоне "Единые новости" показывали концерт "Вечернего квартала".

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