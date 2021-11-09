Стало известно, сколько Шевченко будет зарабатывать в итальянском клубе

Об этом сообщает Calcio e Finanza .

По информации издания, Шевченко будет зарабатывать у "Дженоа" 2 млн евро в год "чистыми". До уплаты налогов его зарплата составит 2,6 млн евро.

Андрей Шевченко договорился с "Дженоа" о контракте до конца сезона 2023/24. В должности главного тренера украинец сменил Давида Баллардини, под руководством которого команда скатилась на 17-е место в чемпионате Италии.

Итальянский клуб принадлежит американской компании 777 Partners. "Дженоа" является старейшим футбольным клубом Италии, был основан в 1893 году в Генуе. Команда девять раз выигрывала чемпионат Италии, это было еще до Второй мировой войны.

45-летний Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 по август 2021 года и вывел национальную команду в четвертьфинал Евро-2020.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb