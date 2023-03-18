Об этом сообщает Еспресо.TV.

По подсчетам Fotcalc.com "Шахтер", который последним из представителей Украины выбыл из еврокубков, в нынешнем сезоне заработал в Лиге чемпионов и Лиге Европы 43,6 млн евро.

"Динамо", которое после вылета из квалификации ЛЧ играло в Лиге Европы, получит 12,7 млн, а "Днепр-1" в Лиге конференций заработал 6,1 млн евро. За участие в квалификации этого турнира "Заря" получит 650 тыс. евро, а "Ворскла" – 450 тыс. евро.