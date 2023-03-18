Стало известно, сколько "Шахтер", "Динамо" и "Днепр-1" заработали в еврокубках
В нынешнем еврокубковом сезоне "Шахтер" заработал больше всех украинских клубов призовых - 43,6 млн евро
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По подсчетам Fotcalc.com "Шахтер", который последним из представителей Украины выбыл из еврокубков, в нынешнем сезоне заработал в Лиге чемпионов и Лиге Европы 43,6 млн евро.
"Динамо", которое после вылета из квалификации ЛЧ играло в Лиге Европы, получит 12,7 млн, а "Днепр-1" в Лиге конференций заработал 6,1 млн евро. За участие в квалификации этого турнира "Заря" получит 650 тыс. евро, а "Ворскла" – 450 тыс. евро.
- 16 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" проиграл нидерландскому "Фейенорду" 1:7 и вылетел из турнира.
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