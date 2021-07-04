Стало известно, сколько сборная Украины заработала на Евро-2020
Сборная Украины получит за участие в чемпионате Европы по футболу 16 млн евро
Об этом сообщает УЕФА .
УАФ (Украинская ассоциация футбола) получит от УЕФА (Европейского союза футбольных ассоциаций) 16 млн евро призовых за выступление сборной Украины на Евро-2020.
9,25 млн евро УАФ получила за выход национальной команды в финальную часть чемпионата Европы. 1,5 млн евро команда Андрея Шевченко получила за победу над Северной Македонией (2:1) на групповом этапе. Выход в 1/8 финала стоил еще 2 млн евро, а победа над Швецией и попадание в четвертьфинал - 3,25 млн евро.
В борьбе за место в полуфинале Украина уступила Англии - 0:4.
Сборная Украины впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧЕ и добралась до четвертьфинала. На Евро-2012 и Евро-2016 ей не удавалось преодолеть групповой раунд.
- Напомним, 3 июля сборная Украины уступила Англии в четвертьфинале чемпионата Европы и прекратила выступления на турнире.
- Андрей Шевченко заявил, что гордится выступлением своей команды на Евро-2020.
- В то же время Шевченко отметил, что пока не знает, останется ли на посту главного тренера сборной Украины после ЧЕ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.14Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное