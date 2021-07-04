Стало известно, сколько сборная Украины заработала на Евро-2020

Об этом сообщает УЕФА .

УАФ (Украинская ассоциация футбола) получит от УЕФА (Европейского союза футбольных ассоциаций) 16 млн евро призовых за выступление сборной Украины на Евро-2020.

9,25 млн евро УАФ получила за выход национальной команды в финальную часть чемпионата Европы. 1,5 млн евро команда Андрея Шевченко получила за победу над Северной Македонией (2:1) на групповом этапе. Выход в 1/8 финала стоил еще 2 млн евро, а победа над Швецией и попадание в четвертьфинал - 3,25 млн евро.

В борьбе за место в полуфинале Украина уступила Англии - 0:4.

Сборная Украины впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧЕ и добралась до четвертьфинала. На Евро-2012 и Евро-2016 ей не удавалось преодолеть групповой раунд.

Напомним, 3 июля сборная Украины уступила Англии в четвертьфинале чемпионата Европы и прекратила выступления на турнире.

Андрей Шевченко заявил, что гордится выступлением своей команды на Евро-2020.

В то же время Шевченко отметил, что пока не знает, останется ли на посту главного тренера сборной Украины после ЧЕ.

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