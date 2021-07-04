Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Стало известно, сколько сборная Украины заработала на Евро-2020

Стало известно, сколько сборная Украины заработала на Евро-2020

4 июля, 2021 воскресенье
20:17
Спорт Сборная Украины

Сборная Украины получит за участие в чемпионате Европы по футболу 16 млн евро

Об этом сообщает УЕФА .

УАФ (Украинская ассоциация футбола) получит от УЕФА (Европейского союза футбольных ассоциаций) 16 млн евро призовых за выступление сборной Украины на Евро-2020.

9,25 млн евро УАФ получила за выход национальной команды в финальную часть чемпионата Европы. 1,5 млн евро команда Андрея Шевченко получила за победу над Северной Македонией (2:1) на групповом этапе. Выход в 1/8 финала стоил еще 2 млн евро, а победа над Швецией и попадание в четвертьфинал - 3,25 млн евро.

В борьбе за место в полуфинале Украина уступила Англии - 0:4.

Сборная Украины впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧЕ и добралась до четвертьфинала. На Евро-2012 и Евро-2016 ей не удавалось преодолеть групповой раунд.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
3 июля, 2021 суббота
Агия Загребельская объяснила, почему Ахметов обвалил цены на электроэнергию
3 июля, 2021 суббота
В "Борисполе" поселился трансгендер из России, которого не пускают в Украину, - Стерненко
Тед Круз
3 июля, 2021 суббота
Сенатор Круз заблокировал назначения в госдепе США с требованием наложить санкции на "Северный поток-2", - NBC
Киев
+21
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.2
    Покупка 27.2
    Продажа 27.47
  • EUR
    Покупка 32.14
    Продажа 32.58
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
4 июля
22:47
В Каспийском море у побережья Азербайджана произошел мощный взрыв
22:22
Чехия - Англия
Букмекеры назвали главного фаворита Евро-2020
22:00
4 июля на фронте погиб военный медик Юрий Письменный
21:40
В Беларуси задержали гражданина Украины
21:24
Украина - Англия
Разочаровали очень сильно: Экс-тренер сборной Украины раскритиковал команду Шевченко за выступление на Евро-2020
20:57
Кипр охватили наимощнейшие за почти полвека пожары
20:36
Китайские астронавты впервые с 2008 года вышли в открытый космос
19:46
Число жертв катастрофы военного самолета на Филиппинах выросло до 45
19:19
Украинка Магучих выиграла этап "Бриллиантовой лиги" с лучшим результатом сезона в мире
18:55
Папу Римского положили на операцию в Риме
18:31
Шевченко рассказал о своем будущем на посту тренера сборной Украины
18:13
ООС
4 июля на фронте: российские оккупанты убили украинского военного
17:48
В Польше на строительстве погиб украинец
17:24
Фаны устроили сборной Украины овации в Борисполе после возвращения с Евро-2020. ВИДЕО
16:53
Учения Sea Breeze 2021 являются сигналом, что Украина не останется наедине с российской агрессией, - Зеленский
16:25
Не видел такого избиения Украины с 2015 года: Фьюри сравнил выигрыш Англии на Евро-2020 с собственной победой над Кличко
16:01
потоп Ялта
Из-за нового потопа в оккупированном Крыму эвакуируют жителей Бахчисарайского района
15:37
Бывший премьер Франции вошел в совет директоров российской нефтяной компании
15:14
Украина - Англия
Шевченко заявил, что гордится выступлением сборной Украины на Евро-2020
14:56
Эксклюзив
Sputnik оказался полным пшиком. Миллионы россиян будут ждать смерти, тогда как приближенным к Путину дадут Pfizer, - Пионтковский
14:39
СБУ провела обучение в столичной синагоге Бродского
14:10
С началом полицейской реформы личный состав обновлен на 40%, - Аваков
13:56
Врачи назвали предварительную причину смерти привитого Pfizer в Винницкой области
13:34
За кражи виски жителя Кривого Рога осудили на полгода
13:11
Аваков перечислил достижения Нацполиции
12:50
Лукашенко запретил белорусский религиозный гимн "Могучий Бог"
12:27
В Запорожье во время ночной стрельбы в ресторане погиб мужчина, - СМИ
12:00
Турция обеспечит Украину военным кораблем и беспилотниками
11:35
Стало известно, почему не стали задерживать виновного в разгоне запорожского Майдана милицейского начальника, который вернулся в Украину
11:14
Пандемия в Украине: 377 новых заражений, 10 смертей. Киев, Одесса, Запорожье и Днепр держат первенство
10:37
На Филиппинах разбился самолет ВВС с 85 людьми на борту
10:16
США празднуют День независимости
09:52
Пограничники показали, как спасали рыбаков из Очакова, а Россию в очередной раз поймали на лжи
09:25
Аксенов готов принять Лукашенко
09:00
Эксклюзив
Для продолжения своей власти Зеленский может пойти на изменение Конституции, - Арсений Яценюк
08:55
3 июля на фронте: со стороны россиян - 14 обстрелов вблизи 10 украинских городов, поселков и сел
08:32
На Тернопольщине полиция силой вытащила из АТБ мужчину без маски. Есть видео
07:59
Гендиректор Укрпочты говорит, что у него есть почтальоны с заработками более $ 1 тыс. в месяц
07:21
В Одессе во время пожара спасены мать с ребенком, в Подольске из пламени вытащили 69-летнего мужчину
2021, суббота
3 июля
23:50
Обновлено
Украина - Англия
Украина - Англия: онлайн-трансляция четвертьфинала Евро-2020
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV