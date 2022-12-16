Стало известно, сколько россиян сдались в плен по программе "Хочу жить"
В рамках программы "Хочу жить" Украина получила обращение более 4 тыс. российских военных, которые хотели сдаться в плен
Об этом проинформировал представитель проекта Виталий Матвиенко в эфире FreeДом.
"О количестве обращений. Эта цифра с момента старта проекта "Хочу жить" составляет 4 тыс. 300", - отметил Виталий Матвиенко.
По словам спикера, чаще всего с запросами о сдаче в плен обращаются либо военные РФ, либо мобилизованные, уже принявшие такое решение.
Валентин Матвиенко добавил, что с россиянами проводят всю необходимую работу по полной безопасности процедуры.
- Напомним, 15 декабря в Генштабе ВСУ заявили , что Москва восполняет потери не только осужденным и лицам с двойным гражданством, но и трудовыми мигрантами из Узбекистана и Таджикистана.
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