Стало известно, сколько россиян сдались в плен по программе "Хочу жить"

Об этом проинформировал представитель проекта Виталий Матвиенко в эфире FreeДом.

"О количестве обращений. Эта цифра с момента старта проекта "Хочу жить" составляет 4 тыс. 300", - отметил Виталий Матвиенко.

По словам спикера, чаще всего с запросами о сдаче в плен обращаются либо военные РФ, либо мобилизованные, уже принявшие такое решение.

Валентин Матвиенко добавил, что с россиянами проводят всю необходимую работу по полной безопасности процедуры.

Напомним, 15 декабря в Генштабе ВСУ заявили , что Москва восполняет потери не только осужденным и лицам с двойным гражданством, но и трудовыми мигрантами из Узбекистана и Таджикистана.

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