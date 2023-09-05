Стало известно, сколько получил российский пилот, сбежавший в Украину на Ми-8

Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

"Конечно, в национальной валюте. Есть официальное законодательство, соответствующий закон, подписанный президентом Украины в апреле 2022 года о соответствующей компенсации в случае, если человек переходит на сторону Украины вместе с техникой".

Украина – демократическое правовое государство, мы и собственные обязательства выполняем и международное право (соблюдаем). Поэтому еще раз: те россияне, которые не хотят становиться военными преступниками, пожалуйста, сдавайтесь, переходите на украинскую сторону и защищайте уже собственную честь и совесть, боритесь против путинского режима".

Что известно о спецоперации "Синица"

23 августа появилась информация о том, что на один из аэродромов Украины в Харьковской области приземлился российский вертолет Ми-8.

Спецоперация ГУР, продолжавшаяся более 6 месяцев. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 в Украине. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30СМ.

Также отмечается, что вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы. Пилот и его семья находятся в Украине, семью заблаговременно вывезли из РФ.

Вертолет полностью цел и пополнит состав ВСУ после детального изучения оборудования.

5 сентября представители ГУР и пилот рассказали подробности спецоперации.