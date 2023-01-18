Стало известно, сколько Петраков будет зарабатывать в сборной Армении по футболу

Об этом сообщил армянский журналист Роберт Маркосян на youtube-канале "ВЗБОРНАЯ".

65-летний Александр Петраков подписал со сборной Армении контракт, в котором прописано, что зарплата украинского тренера – 500-600 тыс. евро в год.

Предыдущий главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос получал около 1 млн евро. В сборной Украины Петраков зарабатывал около 200 тыс. в год.

В 2022 году Петраков во главе сборной Украины дважды разгромно победил Армению в рамках Лиги наций УЕФА (номинально домашний матч – 3:0; выездной матч – 5:0).

Александр Петраков возглавлял сборную Украины с августа 2021 года по январь 2022-го. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре и уступила решающий матч плей-офф отбора Уэльса.