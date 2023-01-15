Стало известно, сколько Мудрык будет зарабатывать в "Челси"

Об этом сообщает Independent .

По информации британского издания, Мудрык будет получать в "Челси" 100 тыс. фунтов в неделю. То есть 5,2 млн фунтов в год (5,85 млн евро).

Independent утверждает, что именно зарплата стала решающим фактором при переходе украинца в "Челси", который он предпочел другому лондонскому клубу - "Арсеналу", который был готов платить 50 тыс. фунтов в неделю.

Михаил Мудрык стал самым дорогим украинским футболистом в истории. Ранее рекорд принадлежал Андрею Шевченко, который в 2006 году перешел из итальянского "Милана" в "Челси" за 43,88 млн евро.

Михаил Мудрык также побил рекорд для трансферов клубов украинской премьер-лиги, принадлежавший бразильцу Фреду, который в 2018 году за 59 млн евро перешел из "Шахтера" в английский "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 22-летний Михаил Мудрык сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

На счету Мудрыка 8 матчей за сборную Украины.

"Челси" после 19 матчей имеет 26 очков и идет в чемпионате Англии 10-м. В 1/8 финала Лиги чемпионов лондонцы сыграют с дортмундской "Боруссией".

15 января Михаил Мудрык перешел в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим в истории украинским футболистом.

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