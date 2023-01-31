Стало известно, сколько клуб АПЛ заплатит "Динамо" за футболиста сборной Украины
Киевское "Динамо" получит от английского "Борнмута" за защитника Илью Забарного 27 млн евро
Об этом сообщил инсайдер Николо Скиря в twitter .
По его информации, киевляне получат при центральном защитнике 27 млн. евро. Забарный подпишет с "Борнмутом" контракт на пять лет.
20-летний Илья Забарный является питомцем "Динамо". В нынешнем сезоне он сыграл за киевлян 25 матчей. На счету защитника 24 матча за сборную Украины. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 млн. евро.
"Борнмут" занимает в чемпионате Англии 18 место.
В премьер-лиге выступают три украинских футболиста - Александр Зинченко играет за "Арсенал", Михаил Мудрик - за "Челси", а Виталий Миколенко - за "Эвертон".
- 31 января стало известно, что Илья Забарный переходит в английский "Борнмут".
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