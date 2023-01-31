Об этом сообщил инсайдер Николо Скиря в twitter .

По его информации, киевляне получат при центральном защитнике 27 млн. евро. Забарный подпишет с "Борнмутом" контракт на пять лет.

20-летний Илья Забарный является питомцем "Динамо". В нынешнем сезоне он сыграл за киевлян 25 матчей. На счету защитника 24 матча за сборную Украины. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 млн. евро.

"Борнмут" занимает в чемпионате Англии 18 место.

В премьер-лиге выступают три украинских футболиста - Александр Зинченко играет за "Арсенал", Михаил Мудрик - за "Челси", а Виталий Миколенко - за "Эвертон".

31 января стало известно, что Илья Забарный переходит в английский "Борнмут".

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