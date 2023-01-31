Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Стало известно, сколько клуб АПЛ заплатит "Динамо" за футболиста сборной Украины

Стало известно, сколько клуб АПЛ заплатит "Динамо" за футболиста сборной Украины

31 января, 2023 вторник
10:54
Спорт

Киевское "Динамо" получит от английского "Борнмута" за защитника Илью Забарного 27 млн евро

Об этом сообщил инсайдер Николо Скиря в twitter .

По его информации, киевляне получат при центральном защитнике 27 млн. евро. Забарный подпишет с "Борнмутом" контракт на пять лет.

20-летний Илья Забарный является питомцем "Динамо". В нынешнем сезоне он сыграл за киевлян 25 матчей. На счету защитника 24 матча за сборную Украины. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 млн. евро.

"Борнмут" занимает в чемпионате Англии 18 место.

В премьер-лиге выступают три украинских футболиста - Александр Зинченко играет за "Арсенал", Михаил Мудрик - за "Челси", а Виталий Миколенко - за "Эвертон".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
29 января, 2023 воскресенье
Запрет выезда за границу для депутатов и чиновников укрепляет представление властей о безнаказанности, - нардеп Вятрович
Автор Антин Борковский
29 января, 2023 воскресенье
Путин уже не знает, что делать, он не может объяснить россиянам конечную цель, - Фейгин
30 января, 2023 понедельник
"Мы никогда больше не будем унижены": министр обороны Британии вспомнил, что сказал Герасимов перед вторжением в Украину
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.84
    Покупка 39.84
    Продажа 40.54
  • EUR
    Покупка 42.58
    Продажа 43.54
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
31 января
10:58
Министерство иностранных дел Украины
"Поставил под сомнение территориальную целостность Украины": в МИД осудили заявление президента Хорватии о Крыме
10:46
Экс-глава Пентагона призвал США как можно быстрее передать Украине истребители и дальнобойные ракеты
10:41
Курс валют на 31 января: стоимость доллара и евро в Украине
10:25
Буданов: Должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой
10:12
За 6 тыс. грн сдал позиции ВСУ в Северске: депутату ОПЗЖ сообщили о подозрении
10:05
OPINION
Россияне цинично используют западный тренд постмодернизма
09:52
Вражеские войска 54 раза обстреливали Херсонщину за прошедшие сутки
09:50
Резников встретится с Макроном и будет просить о поставках F-16, - The Guardian
09:42
Эксклюзив
ВСУ уничтожили по меньшей мере 5 легкомоторных лодок, на которых передвигались российские разведчики, - начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления
09:38
Минобороны Беларуси заявило о начале "общей штабной тренировки" с войсками РФ
09:25
Британская разведка оценила способность РФ совершить оперативный прорыв в Донецкой области
08:58
коррупция
Украина в 2022 году поднялась в рейтинге восприятия коррупции, - Transparency International
08:49
Эксклюзив
Враг пытается подойти к Бахмутскому мясокомбинату и заводу шампанских вин, - боец ВСУ Тимочко
08:33
За атакой на иранские военные объекты стоит израильский Моссад, - WSJ
08:33
Россия за сутки потеряла в Украине 850 солдат, 9 боевых бронемашин и 4 беспилотника
08:13
Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии общину в Днепропетровской области: повреждены дома и линии электропередачи
08:09
OPINION
Владимир Горбач
Баланс – это паритет в вооружениях
07:48
Николай Княжицкий
Национальная безопасность – основание запрета РПЦ в Украине
07:45
SWIFT
Иран объявил о создании совместного с Россией аналога банковской системы SWIFT
07:36
Обновлено
Теракт в мечети Пакистана: количество погибших возросло до 83
07:20
Футболист "Динамо" переходит в английский клуб
07:09
В подразделениях войск РФ отмечается разочарование в решениях военно-политического руководства и истощение, - Генштаб
06:33
ISW: Россия продолжает готовиться к новому наступлению
06:13
Алексей Данилов
Понимаем угрозы и очень мощно готовимся к этому, - Данилов о возможном новом наступлении россиян
05:58
На фоне скандалов с медтехникой Philips планирует сократить до 10 тыс. рабочих мест
05:31
В мае США могут отменить чрезвычайную ситуацию по коронавирусу
05:04
ООС ранение ВСУ
Раненые бойцы не должны проходить бюрократический квест: правительство проведет цифровизацию военно-врачебной комиссии
04:36
Нетаньягу
Израиль и США обвинили Иран в "экспорте агрессии"
04:08
В Бразилии автобус с подростками упал с моста: есть погибшие и травмированные
03:40
Россия пытается получить от Ирана баллистические ракеты. ПВО Украины пока бессильно против них, - Игнат
03:12
Парламент Канады признал ЧВК Вагнера террористической организацией. Направил постановление правительства
02:44
"Украина получает вооружение, что вскоре будет иметь решающее значение": Белый дом прокомментировал слова Байдена о F-16 для ВСУ
02:17
Комитет Рады предлагает обратиться к международному сообществу с требованием бойкота участия спортсменов из РФ и Белоруссии на Олимпиаде
01:49
Более 60 Bradley отбыли из США в Украину, - Пентагон
00:53
Байден сказал "нет". Президент США высказался по поводу поставки Украине F-16
00:25
В МОК ответили на критику из-за возможного допуска спортсменов из РФ и Беларуси к Олимпиаде
00:01
"Как можно скорее": Норвегия назвала вероятные сроки передачи Украине своих танков Leopard 2
2023, понедельник
30 января
23:57
Увел самолет от поселка: в бою погиб кавалер орденов Хмельницкого майор Даниил Мурашко
23:25
Свет у киевлян в среднем есть 80% времени, - YASNO
23:03
"Россияне - чемпионы по изнасилованию женщин": Владимир Кличко призвал президента МОК Баха не допускать спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV