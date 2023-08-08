Стало известно, сколько "Днепр-1" заработал на трансфере Довбика

Об этом сообщил авторитетный журналист Игорь Цыганик.

По информации источника, "Днепр-1" заработал 6 млн. евро одним платежом. Датский "Митьюлланн", которому принадлежали 50% прав на игрока, получил 1,75 млн евро и 30% от последующей продажи футболиста.

Также известно, что Артем Довбик получил большую зарплату, чем по новому контракту с "Днепром-1".

"Жирона"

За испанскую "Жирону" выступает украинский вингер Виктор Цыганков. В прошлом сезоне команда закончила на 10-й позиции, а летом из клуба ушел ключевой форвард Валентин Кастельянос.

До трансфера Довбика у "Жироны" оставался всего один центрфорвард - 36-летний Кристиан Стуани.

Артем Довбык

В прошлом сезоне 26-летний форвард забил за "Днепр-1" 24 гола и стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги.

На счету Довбика 18 матчей и 6 голов за сборную Украины.

Transfermarkt оценивает Довбика в 15 млн евро