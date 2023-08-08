Стало известно, сколько "Днепр-1" заработал на трансфере Довбика
СК "Днепр-1" заработал не менее 6 млн евро на трансфере украинца Артема Довбика в испанскую "Жирону"
Об этом сообщил авторитетный журналист Игорь Цыганик.
По информации источника, "Днепр-1" заработал 6 млн. евро одним платежом. Датский "Митьюлланн", которому принадлежали 50% прав на игрока, получил 1,75 млн евро и 30% от последующей продажи футболиста.
Также известно, что Артем Довбик получил большую зарплату, чем по новому контракту с "Днепром-1".
"Жирона"
За испанскую "Жирону" выступает украинский вингер Виктор Цыганков. В прошлом сезоне команда закончила на 10-й позиции, а летом из клуба ушел ключевой форвард Валентин Кастельянос.
До трансфера Довбика у "Жироны" оставался всего один центрфорвард - 36-летний Кристиан Стуани.
Артем Довбык
В прошлом сезоне 26-летний форвард забил за "Днепр-1" 24 гола и стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги.
На счету Довбика 18 матчей и 6 голов за сборную Украины.
Transfermarkt оценивает Довбика в 15 млн евро
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