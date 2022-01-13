Стало известно, с кем "Шахтер" сыграет первый матч в новом году

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".



Донецкий "Шахтер" будет готовиться к весенней части сезона в Турции и приступит к тренировочному сбору в воскресенье, 16 января. Первый матч "горняки" сыграют 24 числа, в соперниках австрийский "Вольфсберг"



Расписание матчей:



24 января, 16:00. "Шахтер" - "Вольфсберг" (Австрия)



28 января, 16:00. "Шахтер" - "Шахтер" (Солигорск, Беларусь)



31 января, 16:00. "Шахтер" - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия)

9 января стало известно, что "Динамо" сыграет первый матч на зимнем собрании 19 января против испанской "Мурсии".