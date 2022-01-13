Стало известно, с кем "Шахтер" сыграет первый матч в новом году
В первом матче в новом году донецкий "Шахтер" встретится с австрийским "Вольфсбергом"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Донецкий "Шахтер" будет готовиться к весенней части сезона в Турции и приступит к тренировочному сбору в воскресенье, 16 января. Первый матч "горняки" сыграют 24 числа, в соперниках австрийский "Вольфсберг"
Расписание матчей:
24 января, 16:00. "Шахтер" - "Вольфсберг" (Австрия)
28 января, 16:00. "Шахтер" - "Шахтер" (Солигорск, Беларусь)
31 января, 16:00. "Шахтер" - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия)
- 9 января стало известно, что "Динамо" сыграет первый матч на зимнем собрании 19 января против испанской "Мурсии".
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