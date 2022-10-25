Об этом заявил промоутер экс-чемпиона мира Эдди Хирн в интервью DAZN Boxing.

По его словам, Энтони Джошуа вернется на ринг зимой 2023 года, а его соперником, скорее всего, станет Диллан Уайт.

"Видимо, Джошуа вернется в ринг в январе или феврале. Он хочет сразиться с Диллианом Уайтом. Да, тот пока занят. У него 26 ноября поединок с Джермейном Франклином. Посмотрим, чем завершится этот бой. Но пока именно Уайта я назвал бы фаворитом на бой с Джошуа. Если, конечно, он пройдет ближайшего соперника. Кто еще? Отто Валлин не раз к нам обращался. Думаю, это тоже хороший бой", - сказал Хирн.

Энтони Джошуа в двух предыдущих поединках проиграл Александру Усику. В октябре 2021-го украинец отобрал у него титулы WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). В августе 2022 года Джошуа проиграл Усику и в реванше.

Джошуа уступал Уайту на любительском ринге и взял реванш у него среди профессионалов в 2015 году, когда победил нокаутом в седьмом раунде.

27 августа Эдди Хирн заявил, что работает над организацией боя Энтони Джошуа против Диллиана Вайта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb