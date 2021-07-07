Стало известно, при каких условиях Усик и Джошуа проведут два боя подряд

Об этом промоутер украинца Александр Красюк заявил в интервью VideoBoxing

По его словам, опция реванша в контракте на бой между Усиком и Джошуа предусмотрена на случай, если британец потерпит поражение в первом поединке.

"Вопрос реванша прописан для Джошуа, поскольку он является чемпионом мира по трем версиям. Для него это было главным условием - возможность взять реванш. Особенно, учитывая опыт дебюта на американском рынке - после поражения от Энди Руиса вопрос реванша стоит очень остро", - пояснил Красюк.

Он добавил, что условия реванша являются фантастическими для украинского боксера.

"Мы прописали реванш на фантастических условиях для Усика. Думаю, мы будем иметь возможность увидеть два поединка Усик - Джошуа подряд. Когда Саша услышал об этом условии он не был расстроен, сказал:" Придется побить Антона дважды ", - рассказал Усик.

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе. Джошуа является чемпионом организации и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Ожидается, что бой между британцем и украинцем состоится 25 сентября в Лондоне.

Кроме этого, Александр Красюк заявил, что контракт на бой Усика против Джошуа будет подписан в ближайшие дни.

Бывший тренер Александра Усика американец Джеймс Али Башир заявил, что для победы над британцем Энтони Джошуа, украинец должен быть мобильным все 12 раундов.

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