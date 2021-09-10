Стало известно, почему сорвался переход Роналду в "Манчестер Сити"

Об этом сообщил журналист BBC Гийом Балага в twitter.

По его информации, агент португальца Жорже Мендеш и сам футболист склонялись к переходу в "Манчестер Сити", а главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола был уверен, что Роналду забьет больше 40 голов за сезон в его команде. Однако, ради перехода португальца, клуба было нужно продать кого-то из атакующих футболистов. "Барселона" пыталась договориться о трансфере Рахима Стерлинга, Габриэла Жезуса или Бернарду Силвы, но переговоры не достигли успеха.

"Мендеш и Роналду хотели перейти в "Манчестер Сити", но начали работать над запасным планом, поскольку "Сити" не удавалось никого продать. В то же время "Манчестер Юнайтед" не думал о возможном подписании Криштиану Роналду, но, узнав, что он доступен, решили , что португалец должен вернуться в клуб. в конце МЮ предложил Роналду высокую зарплату, чем "Манчестер Сити" и согласился заплатить 15 млн евро и 8 млн евро бонусов, которые просил "Ювентус". Криштиану не был уверен, что возвращение на "Олд Траффорд" - хороший вариант, но согласился, поскольку очень хотел уйти из "Юве", - написал Балага.

Напомним, 31 августа "Манчестер Юнайтед" объявил, что подписал с Роналду контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.

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