Стало известно, почему скандального динамовца выгнали из французского клуба
Французский "Труа" отчислил из состава арендованного у "Динамо" люксембуржца Жерсона Родригеса из-за систематических нарушений режима
Об этом сообщает L'Equipe.
По информации издания, Жерсон Родригес был отчислен из "Труа" из-за систематических нарушений футболистом режима.
Отмечается, что после назначения на должность главного тренера Бруно Ирлес решил предоставить Жерсону Родригесу еще один шанс, однако игрок продолжал нарушать дисциплину и не воспользовался им.
Ожидается, что между руководством "Труа" и футболистом португальского происхождения состоится встреча, результатом которой может стать окончательное прекращение арендного соглашения и его возвращение в "Динамо".
В составе "Труа" 26-летний Родригес сыграл 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
- Французский "Труа" заявил, что отчислил из состава Жерсона Родригеса .
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