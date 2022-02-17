Стало известно, почему скандального динамовца выгнали из французского клуба

Об этом сообщает L'Equipe.

По информации издания, Жерсон Родригес был отчислен из "Труа" из-за систематических нарушений футболистом режима.

Отмечается, что после назначения на должность главного тренера Бруно Ирлес решил предоставить Жерсону Родригесу еще один шанс, однако игрок продолжал нарушать дисциплину и не воспользовался им.

Ожидается, что между руководством "Труа" и футболистом португальского происхождения состоится встреча, результатом которой может стать окончательное прекращение арендного соглашения и его возвращение в "Динамо".

В составе "Труа" 26-летний Родригес сыграл 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Французский "Труа" заявил, что отчислил из состава Жерсона Родригеса .

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