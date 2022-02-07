Стало известно, почему Семеренко не смогла финишировать в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022
Тренер сборной Урош Велепец рассказал, что у Валентины Семеренко началась одышка и не было сил продолжить индивидуальную гонку на Олимпиаде-2022
Об этом сообщает "Суспильне Спорт".
По словам тренера, Семеренко снялась с гонки из-за спазма.
"Врачи ею занимаются. Не хватило воздуха. Начала хорошо первый круг, но потом холодный воздух. У нее есть незначительная аллергия на холод. Она захлебнулась, хотела пробежать, но уже не было смысла. Надо было раньше сойти с трассы, но она боролась до конца.
Сейчас ей лучше, ею занимаются врачи. Падение? Нет, не было, просто не могла бежать. Возник спазм, и она не смогла бежать", - сказал тренер Урош Велепец.
Сегодня, 7 февраля, на Олимпиаде-2022 прошла женская индивидуальная гонка. Украину в Пекине представили Ирина Петренко, Юлия Джима и Валентина Семеренко.
Победу одержала Дениз Херманн из Германии, показавшая результат 44.12,7 и допустившая 1 промах. Удачно выступили и украинки Джима (2 промаха) и Петренко (1) - они заняли 10-е и 11-е места соответственно.
Валентина Семеренко снялась с гонки после второй стрельбы.
- 7 февраля украинка Анастасия Шепиленко квалифицировалась в финальный заезд женского гигантского слалома на Олимпиаде-2022 в Пекине.
- Украинский спортсмен Иван Ковбаснюк занял 33-е место в скоростном спуске на Олимпийских играх в Пекине.
- Украинские биатлонистки Юлия Джима и Ирина Петренко успешно провели индивидуальную гонку на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.85
Покупка 27.85Продажа 28.14
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.23
- Актуальное
- Важное