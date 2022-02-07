Стало известно, почему Семеренко не смогла финишировать в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022

Об этом сообщает "Суспильне Спорт".



По словам тренера, Семеренко снялась с гонки из-за спазма.



"Врачи ею занимаются. Не хватило воздуха. Начала хорошо первый круг, но потом холодный воздух. У нее есть незначительная аллергия на холод. Она захлебнулась, хотела пробежать, но уже не было смысла. Надо было раньше сойти с трассы, но она боролась до конца.

Сейчас ей лучше, ею занимаются врачи. Падение? Нет, не было, просто не могла бежать. Возник спазм, и она не смогла бежать", - сказал тренер Урош Велепец.



Сегодня, 7 февраля, на Олимпиаде-2022 прошла женская индивидуальная гонка. Украину в Пекине представили Ирина Петренко, Юлия Джима и Валентина Семеренко.



Победу одержала Дениз Херманн из Германии, показавшая результат 44.12,7 и допустившая 1 промах. Удачно выступили и украинки Джима (2 промаха) и Петренко (1) - они заняли 10-е и 11-е места соответственно.



Валентина Семеренко снялась с гонки после второй стрельбы.

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