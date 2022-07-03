Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в instagram .

По его информации, португалец решил уйти, поскольку стремится бороться за титулы и недоволен амбициями клуба. В частности, тем фактом, что МЮ летом еще не совершил ни одного трансфера.

Журналист The Mirror Стив Бейтс утверждает, что Роналду хотел покинуть Манчестер еще зимой 2022 года. На него произвело удручающее впечатление положение в клубе, из-за которого он был вынужден признать, что возвращение в "Юнайтед" было ошибкой.

По информации португальских СМИ, среди претендентов на Криштиану Роналду есть английский "Челси", итальянский "Наполи" и немецкая "Бавария".

Прошлый чемпионат Англии "Манчестер Юнайтед" закончил на шестой позиции и не попал в Лигу чемпионов. За сезон Роналду сыграл за МЮ 39 матчей, забил 24 гола и отдал 3 результативных передачи.

3 июля стало известно, что Криштиану Роналду решил уйти из "Манчестер Юнайтед".

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