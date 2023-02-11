Стало известно, почему откладывается дебют украинца Забарного в АПЛ
Дебют украинского футболиста Ильи Забарного за английский "Борнмут" откладывается из-за травмы
Об этом сообщает Bournemouth Echo .
По словам главного тренера "Борнмута" Гарри О'Нила, украинский защитник не сыграет 11 февраля в матче чемпионата Англии против "Ньюкасла" из-за проблем со здоровьем.
"Восстановление Забарного будет длиться немного дольше, чем ожидалось. Как долго - точно не знаю. Он выглядит очень крепким парнем. Хочет как можно быстрее сыграть. Но у него небольшая проблема со ступней и лодыжкой. Против "Ньюкасла" он точно не сыграет", - сказал О'Нил.
Илья Забарный перешел в "Борнмут" из "Динамо" 1 февраля за 27 млн евро.
"Борнмут" занимает в английской премьер-лиге предпоследнее, 19 место.
- 1 февраля Илья Забарный перешел из киевского "Динамо" в "Борнмут".
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