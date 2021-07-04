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Стало известно, почему не стали задерживать виновного в разгоне запорожского Майдана милицейского начальника, который вернулся в Украину

4 июля, 2021 воскресенье
11:35
Криминал

Экс-руководитель управления Министерства внутренних дел в Запорожской области Владимир Серба, которого обвиняют в организации разгона местного Майдана, длительное время находился в розыске

Но 1 июля лично явился на заседание Октябрьского районного суда Запорожья и его не стали задерживать, передает Еспресо.TV.

Большой материал на эту тему подготовил и обнародовал проект Watchers Media .

Примечательно, что по данным аналитической базы Opendata, Серба до сих пор находится в розыске - с 7 июля 2014 года.



Как написала представительница потерпевших Елена Яркина в своем фейсбуке, Серба явился на слушание лично. В комментарии Watchers она сообщила, что фотографий Сербы на заседании 1 июля не сделала.

"Сегодня (1 июля) в Запорожье вернулся обвиняемый в разгоне запорожского Майдана (состоялся 26 января 2014 года - ред.) - экс-руководитель Запорожского областного управления МВД Украины (Владимир Серба - ред.), который находился в розыске", - написала она.

По ее словам 1 июля Серба явился на судебное заседание в Октябрьском районном суде Запорожья.

"..Пояснив причины своей неявки в судебные заседания тем, что он не скрывался за пределами Украины, а просто не знал об уголовном производстве в отношении него. К тому же он внезапно узнал - в марте 2020 - об этом факте, но появляться в суд не желает из-за страха подхватить коронавирус. А адвокат не мог появляться в суд из-за своей болезни ", - отметила Яркина в своей публикации.

В подтверждение своей личности, как утверждает Елена Яркина, Серба предоставил загранпаспорт, заявив, что украинского у него нет. Его он якобы потерял в России.

"Перед началом судебного заседания, в местном отделении полиции (Александровский участок полиции Днепровского отделения полиции в города Запорожье) объяснили, что Серба не состоит ни в одной базе разыскиваемых лиц, поэтому задержать лицо полицейские не имеют оснований", - написала адвокат.

Во время судебного заседания, которое состоялось 1 июля, суд изменил Сербе меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Соответствующее решение приняла судья Юлия Пивоварова.

Напомним, что бывшего руководителя запорожской милиции Владимир Серба обвиняют в насильственном разгоне запорожского Майдана 26 января 2014, а также в злоупотреблении властью.

Отметим, Серба возглавил милицию Запорожской области в марте 2010 года после победы на президентских выборах Виктора Януковича. Ранее он был руководителем Енакиевского городского отдела внутренних дел Донецкой области, управления внутренней безопасности в Донецкой области, служил в департаменте внутренней безопасности главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД.

Прокуратура Запорожской области направила обвинительный акт по данному делу в Орджоникидзевский районный суд еще в 2015 году.

15 января 2016 защитница Сербы - Ирина Белик - просила вернуть документ на доработку прокуратуре. Суд отказал.

После начала судебного разбирательства в 2018 году адвокат заявила отвод судьи Натальи Рыбалко. Она мотивировала отвод тем, что в 2014 году судья рассматривала ходатайство об избрании меры пресечения майдановцам. Суд удовлетворил отвод.

В дальнейшем еще двое судей принимали самоотводах. Производство поступило на рассмотрение судьи Вадиму Ходько. Впрочем, в июле 2019 из-за завершения срока командировки судьи Ходько, его заменила судья Виктория Калюжная.

Но и она взяла самоотвод, ведь принимала решения по данному делу в ходе досудебного следствия.

Поэтому глава Орджоникидзевского районного суда направил в апелляционной инстанции представление об изменении подсудности дела. Причиной стало то, что в учреждении не осталось судей, которые могли бы рассматривать дело Сербы.

Таким образом Апелляционный суд определил подсудность данного дела по Октябрьским райсудом Запорожья.

Напомним, 26 января 2014 года на площади перед административным зданием прошел митинг с участием более трех тысяч человек, которые требовали люстрации центральной и местной власти. После сообщения главы области о том, что свой пост он не покинет и из Партии регионов не получится, участники акции протеста попытались проникнуть в здание.

Вечером того же дня титушки и правоохранители, применяя силу, "зачистили» "местный Майдан. Во время разгона силовики задержали около 50 участников евромайдан в Запорожье, более сотни людей получили травмы.

Милиция оттеснила участников Майдана от здания облгосадминистрации. В результате столкновений перед администрацией трех человек госпитализировали с осколочными ранениями. Впоследствии силовики открыли производство по факту попытки захвата админздания.

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