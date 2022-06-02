Стало известно о второй фильтрационной тюрьме в Мариуполе - на базе бывшей Волновахской исправительной колонии

Об этом на телеграмм-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Здесь содержатся более 20 волонтеров, которые осуществляли вывоз мариупольцев в период эвакуации. Фльтрационного концлагеря в Оленовке два, а не один. Оба были пусты на 24.02.2022 года", - написал Андрющенко.

Он добавил, что почти все волонтеры получали удостоверения от Красного Креста Украины.

"Теперь становится понятным, зачем так называемая днр развернула программу дискредитации Красного креста. Чтобы избежать обвинений в аресте их волонтеров",- написал Андрющенко.

Заметим, первая фильтрационная тюрьма расположена в с. Оленевка на базе бывшей Енакиевской колонии строгого режима №52. Именно здесь содержатся бывшие правоохранители, проукраинские активисты и журналисты.

Напомним, в Мариупольском районе за отказ сотрудничества кафиры пытают, арестуют и расстреливают волонтеров и чиновников

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