Стало известно о состоянии энергоблоков Запорожской АЭС после захвата оккупантами

Два из шести энергоблоков Запорожной АЭС подключены к сети и продолжают работать.

Об этом сообщает Госатомрегулирование.

"В настоящее время оперативный персонал ЗАЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Состояние энергоблоков:

Энергоблок №1: планово-предупредительный ремонт.

Энергоблок №2: в 18:49 04.03.2021 подключен к энергосистеме, в 19:45 нагружено до 460 МВт (эл.), сейчас продолжается нагрузка до 750 МВт (эл.).

Энергоблок №3: отключен от сети, проводятся работы по расхладению ядерной установки.

Энергоблок №4: в работе, электрическая мощность 980 МВт (эл.).

Энергоблоки № 5, 6: производится расхолодание ядерных установок.

Отмечается, что изменения радиационного состояния в Запорожской области не зафиксированы, радиационная гамма фон находится в пределах нормальных показателей.

В то же время город Энергодар остался без отопления и поставки горячей воды в связи с повреждением теплотрассы, во время упорных боев защитников ЗАЭС с российскими оккупантами, идущей от ЗАЭС в город.

"Продолжаются ремонтные работы. Работы осложнены из-за множественных повреждений теплотрассы", - сообщили в Госатомрегулировании.

Напомним, 4 марта в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.

Запорожская ОВА и мэр города Дмитрий Орлов сообщили, что на ЗАЭС радиационный фон в норме, однако жителей призывают меньше находиться на улице.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел Запорожской атомной электростанции российскими войсками, приведший к пожару на территории АЭС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb