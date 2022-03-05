Стало известно о состоянии энергоблоков Запорожской АЭС после захвата оккупантами
Энергодар остался без отопления, изменений радиационного состояния в Запорожской области не зафиксировано
Два из шести энергоблоков Запорожной АЭС подключены к сети и продолжают работать.
Об этом сообщает Госатомрегулирование.
"В настоящее время оперативный персонал ЗАЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию", - говорится в сообщении.
Состояние энергоблоков:
Энергоблок №1: планово-предупредительный ремонт.
Энергоблок №2: в 18:49 04.03.2021 подключен к энергосистеме, в 19:45 нагружено до 460 МВт (эл.), сейчас продолжается нагрузка до 750 МВт (эл.).
Энергоблок №3: отключен от сети, проводятся работы по расхладению ядерной установки.
Энергоблок №4: в работе, электрическая мощность 980 МВт (эл.).
Энергоблоки № 5, 6: производится расхолодание ядерных установок.
Отмечается, что изменения радиационного состояния в Запорожской области не зафиксированы, радиационная гамма фон находится в пределах нормальных показателей.
В то же время город Энергодар остался без отопления и поставки горячей воды в связи с повреждением теплотрассы, во время упорных боев защитников ЗАЭС с российскими оккупантами, идущей от ЗАЭС в город.
"Продолжаются ремонтные работы. Работы осложнены из-за множественных повреждений теплотрассы", - сообщили в Госатомрегулировании.
- Напомним, 4 марта в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.
- Запорожская ОВА и мэр города Дмитрий Орлов сообщили, что на ЗАЭС радиационный фон в норме, однако жителей призывают меньше находиться на улице.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел Запорожской атомной электростанции российскими войсками, приведший к пожару на территории АЭС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.23
Покупка 29.23Продажа 29.46
-
EUR
Покупка 32.96Продажа 32.8
- Актуальное
- Важное