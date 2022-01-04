Стало известно о составе сборной Украины по биатлону на пятый этап Кубка мира

Об этом старший тренер женской сборной Урош Велепец сообщил изданию XSPORT.ua.



В Обергофе выступят пять женщин: Юлия Джима, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Ольга Абрамова и Екатерина Бех.



В мужскую сборную вошли Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Артем Тищенко и Тарас Лесюк.



В программе соревнований в Обергофе запланированы спринтерские гонки, смешанные эстафеты и гонки преследования.



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