Стало известно о шестом британце в российском плену, - Би-Би-Си
В российском плену на территории оккупированных районов Донбасса находится уже шестой пленный британец
Об этом 17 июля 2022 года сообщает BBC News Украина .
Речь идет о военном парамедике Джоне Гардинге.
"Имеет возраст более пятидесяти лет, родом из Сандерленда", - говорится в сообщении.
Мужчина находится в плену на территории ОРДО, где его хотят "приговорить" к смертной казни.
Британца показали на видео российские журналисты. На записи он обращается за помощью к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
Как отмечается, Гардинг попал в плен в мае во время боев полка "Азов" за Мариуполь.
Друзья и семья подтвердили BBC, что на видео действительно он.
Джон Гардинг воевал на Донбассе на востоке Украины с 2018 года. Ранее он рассказывал BBC, что приехал туда, чтобы применить свои навыки боевого медика, помогая защитникам Украины.
- 9 июня террористы "ДНР" "приговорили" к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ. Это британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также подданный Королевства Марокко Саадун Брагим.
- 1 июля стало известно, что следователи "ДНР" обвинили в "наемничестве" еще двух граждан Великобритании, воевавших в составе Вооруженных Сил Украины. Их хотят приговорить к смертной казни. Имена этих добровольцев - Дилан Хили и Эндрю Хилл.
- 15 июля появилась информация о смерти в плену британца Пола Ури. Но, по данным народного депутата Украины Алексея Гончаренко, тот не был военным, а "работал на одну из общественных организаций, помогавших пострадавшим от войны".
- Таким образом, Джон Гардинг является уже шестым британцем, чье пребывание в плену подтверждено в открытых источниках.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.98
Покупка 35.98Продажа 36.8
-
EUR
Покупка 35.79Продажа 36.85
- Актуальное
- Важное