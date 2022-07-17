Стало известно о шестом британце в российском плену, - Би-Би-Си

Об этом 17 июля 2022 года сообщает BBC News Украина .

Речь идет о военном парамедике Джоне Гардинге.

"Имеет возраст более пятидесяти лет, родом из Сандерленда", - говорится в сообщении.

Мужчина находится в плену на территории ОРДО, где его хотят "приговорить" к смертной казни.

Британца показали на видео российские журналисты. На записи он обращается за помощью к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Как отмечается, Гардинг попал в плен в мае во время боев полка "Азов" за Мариуполь.

Друзья и семья подтвердили BBC, что на видео действительно он.

Джон Гардинг воевал на Донбассе на востоке Украины с 2018 года. Ранее он рассказывал BBC, что приехал туда, чтобы применить свои навыки боевого медика, помогая защитникам Украины.

9 июня террористы "ДНР" "приговорили" к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ. Это британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также подданный Королевства Марокко Саадун Брагим.

1 июля стало известно, что следователи "ДНР" обвинили в "наемничестве" еще двух граждан Великобритании, воевавших в составе Вооруженных Сил Украины. Их хотят приговорить к смертной казни. Имена этих добровольцев - Дилан Хили и Эндрю Хилл.

15 июля появилась информация о смерти в плену британца Пола Ури. Но, по данным народного депутата Украины Алексея Гончаренко, тот не был военным, а "работал на одну из общественных организаций, помогавших пострадавшим от войны".

Таким образом, Джон Гардинг является уже шестым британцем, чье пребывание в плену подтверждено в открытых источниках.

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