Стало известно, кто заменит Россию в Совете по правам человека ООН
Единственным кандидатом на смену России в Совете по правам человека Организации объединенных наций является Чехия
Об этом сообщает AP .
По словам пресс-секретаря Генассамблеи ООН Паулины Кубяк, Чехия является единственным кандидатом на место в Совете по правам человека, которое стало вакантным после приостановки членства там РФ.
Совет состоит из 47 членов, места в нем распределены по региональному принципу, поэтому на смену России должна прийти восточноевропейская страна.
Голосование на Генассамблее ООН по этому вопросу должно состояться 10 мая.
- 7 апреля Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за приостановление членства России в Совете по правам человека.
- 23 апреля Чехия подала свою кандидатуру на членство в Совете ООН по правам человека.
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