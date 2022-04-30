Стало известно, кто заменит Россию в Совете по правам человека ООН

Об этом сообщает AP .

По словам пресс-секретаря Генассамблеи ООН Паулины Кубяк, Чехия является единственным кандидатом на место в Совете по правам человека, которое стало вакантным после приостановки членства там РФ.

Совет состоит из 47 членов, места в нем распределены по региональному принципу, поэтому на смену России должна прийти восточноевропейская страна.

Голосование на Генассамблее ООН по этому вопросу должно состояться 10 мая.

7 апреля Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за приостановление членства России в Совете по правам человека.

23 апреля Чехия подала свою кандидатуру на членство в Совете ООН по правам человека.

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