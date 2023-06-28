Об этом пишет THR .

Любимую Супермена, Лоис Лейн, сыграет актриса Рэйчел Броснаген.

Издание рассказывает, что Джеймс Ганн собрал три пары актеров на вакантные роли, и в субботу, 17 июня, они проходили пробы в полном гриме и образе персонажей из фильма. В пробах на роль Супермена также принимали участие актеры Николас Голт и Том Бритни, а на роль Лоис – Фиби Дайневор и Эмма Маки.

Планируемая дата выхода фильма "Супермен: Наследие" - 11 июля 2025 года, Джеймс Ганн планирует начать съемки в начале следующего года. Сообщается, что теперь продолжится кастинг на роль других ключевых персонажей.