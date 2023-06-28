Стало известно, кто заменит Генри Кавила в новом фильме о Супермене
Сценарист будущего фильма "Супермен: Наследие" Джеймс Ганн рассказал, что вместо Генри Кавилла роль супергероя сыграет американский актер Дэвид Коренсвет
Об этом пишет THR .
Любимую Супермена, Лоис Лейн, сыграет актриса Рэйчел Броснаген.
Издание рассказывает, что Джеймс Ганн собрал три пары актеров на вакантные роли, и в субботу, 17 июня, они проходили пробы в полном гриме и образе персонажей из фильма. В пробах на роль Супермена также принимали участие актеры Николас Голт и Том Бритни, а на роль Лоис – Фиби Дайневор и Эмма Маки.
Планируемая дата выхода фильма "Супермен: Наследие" - 11 июля 2025 года, Джеймс Ганн планирует начать съемки в начале следующего года. Сообщается, что теперь продолжится кастинг на роль других ключевых персонажей.
- 15 декабря стало известно, что Джеймс Ганн начал работу над новым фильмом о Супермене, однако в котором главного героя будет играть не Генри Кавилл.
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